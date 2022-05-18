Совфед: Запад обрекает Украину на голод вывозом зерна

США и Евросоюз фактически обрекают Украину на голод, вынуждая ее вывозить запасы зерна, считает первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. Он назвал грабежом подобные действия Запада.

Напомним, Украина под давлением ЕС организовала вывоз резервных запасов пшеницы через порты Рени и Измаил из-за ограниченной работы порта Одессы. При этом на Украине сохраняется угроза дефицита зерна и других продуктов, а посевная провалилась.

«Действия США и ЕС по вывозу зерна из Украины обрекают жителей страны на голод. Нас они ограбили, заморозили наши активы. Здесь они грабят украинский народ, обрекают его, по сути, на голод, но говорить они будут, что виновата во всем Россия. Западные страны довели Украину до такого состояния», – цитирует парламентария РИА Новости.

Джабаров допустил, что Запад не вернет Украине даже части вывезенных запасов пшеницы, когда наступит продовольственный кризис. «Циничные» действия США И ЕС только подтверждают, что у них нет никакого «проукраинского интереса».

Ранее Еврокомиссия предложила составить маршрут поставок продовольствия с Украины через Балтийское море. Власти Польши готовы включиться в цепочку поставок. Кроме того, Киев наладил вывоз пшеницы тысячами автомобильных фур через Одессу к румынским портам на Дунае для продажи в США.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил, что Штаты хотят устроить голодомор на Украине, чтобы поскорее вернуть отправленные Киеву деньги. Белый дом США старается снизить цены на ресурс, устраивая на Украине «продразверстку», считает политик.

Москва, Наталья Рязанова

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