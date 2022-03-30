ЕК предложила Украине продавать продовольствие через Польшу

Еврокомиссия предложила составить маршрут поставок продовольствия с Украины через Балтийское море. Власти Польши готовы включиться в цепочку поставок, заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Новый маршрут для украинской сельхозпродукции может пройти через территорию Польши, а из польских портов – через Балтийское море. «ЕК готова организовать эти «зеленые» коридоры», – цитирует чиновника испанская газета ABC.

Войцеховский предварительно согласовал инициативу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который «готов сделать все возможное, чтобы поддержать Украину». Европейский чиновник добавил, что по той же цепочке на Украину может прибывать продовольствие из Европы. Но пока перевозка коммерческих грузов по территории Украины до польской границы – предприятие с высоким риском, отметил Войцеховский.

Напомним, санкции против России сказались на снабжении продуктами питания в разных региона мира. Латинской Америке грозит неурожай из-за нехватки российских удобрений, а европейские страны ощутили последствия недопоставки пшеницы и масла. Россия до 31 августа запретила вывозить из страны белый сахар, сахар-сырец тростниковый, зерновые культуры. Меры приняты на фоне экономических санкций Запада.

Украина, как и Россия, поставляла в европейские страны зерновые и подсолнечное масло. Однако в самой стране запасы пшеницы закончились, а посевная под угрозой в связи с военной спецоперацией России. При этом, прошлогоднюю пшеницу Киев продал Стамбулу и готовится закупать турецкую муку для снабжения населения.

Брюссель, Наталья Рязанова

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