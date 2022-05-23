Россия призвала страны ЕАЭС ограничить экспорт зерна

Россия призвала страны Евразийского экономического союза ввести квоты и пошлины на экспорт зерна в третьи страны. Меры должны остановить реэкспорт российского продовольствия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Срок введенных Россией ограничений на поставки зерна в ЕАЭС окончится 30 июня. Москва опасается, что позже ее продовольствие окажется на мировом рынке в обход ограничений на продажу за границу российского зерна. Российская делегация на заседании Евразийской экономической комиссии 20 мая призвала всех членов ЕАЭС ввести квоты и пошлины на экспорт зерновых за пределы союза.

Тонна сибирской пшеницы торгуется в среднем по 18 тыс. рублей, а средняя цена казахстанской на 5 тыс. рублей выше, рассказал собеседник издания. При такой ценовой разнице в Казахстане не установлены вывозные пошлины, а также квоты на экспорт ячменя и кукурузы.

По данным источника, Белоруссия запретила экспорт пшеницы, Армения и Киргизия разрабатывают документы о введении пошлин и квот.

Эксперты сошлись во мнении, что Казахстан выступит против российской инициативы. По их мнению, Казахстан может стать крупным покупателем зерна из России в будущем сезоне, когда ожидается богатый урожай: порядка 88,6 млн тонн.

Напомним, летом 2021 года Россия сократила экспорт зерновых культур почти на четверть ради сдерживания роста цен на хлеб внутри страны. В марте экспорт полностью запретили до 30 июня на фоне санкционного давления со стороны Запада. Исключением стали поставки в ЛДНР и ЕАЭС по отдельным решениям Минсельхоза.

Антироссийские санкции негативно повлияли на мировую экономику, приблизив продовольственный кризис. По прогнозам, мировой голод в 2023 году может затронуть до 100 млн человек. Он станет одним из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества, считают аналитики.

Москва, Наталья Рязанова

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