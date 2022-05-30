Россия ввела квоты на вывоз лома черных металлов

Правительство РФ утвердило квоты на вывоз лома и отходов черных металлов. Они будут действовать с 1 июня до 31 июля, рассказали в пресс-службе российского кабмина.

«С 1 июня вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

Пошлина для продажи менее 540 тыс. т металла составит 100 евро за тонну, свыше этого объема – 290 евро за тонну. При этом квота отличается от региона к региону в зависимости от их промышленной специфики.

Данная мера принята, чтобы страна теряла меньше сырья, необходимого для российской промышленности. И чтобы очистить регионы от металлолома, невостребованного у системообразующих организаций.

Напомним, отечественные производители рыбных консервов пожаловались на нехватку сырья для консервных банок. Поставщики в Европе и Японии прекратили сотрудничество из-за санкций, и все заказы на белую жесть ушли в Китай. На фоне слома цепочек поставок цены на белую жесть подскочили, поэтому подорожала даже традиционно недорогая рыбная продукция в банках.

Москва, Наталья Рязанова

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