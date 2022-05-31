Бизнес-омбудсмен: под действие санкций попали большинство российских компаний

Экономические ограничения, введенные в отношении России западными странами, затронули 86% работающих на российском рынке компаний. Большинству предприятий удалось адаптироваться к санкциям, но есть и те, кто не смог этого сделать. Об этом сообщает аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес – полностью или частично», – говорится в «Мониторинге текущего состояния бизнеса».

Аналитики изучили данные опроса руководителей и владельцев 6 тысяч компаний, работающих во всех 85 регионах России.

67,1% респондентов заявили, что столкнулись с экономическим спадом. Из них почти треть (29,4%) сообщили о снижении выручки, но добавили, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали состояние своего дела как серьезный спад, а 7,1% – как кризис. Каждый десятый (10,4%) сообщил о стабильности и даже росте своего бизнеса, еще 5,7% свернули дело или намерены сделать это в ближайшее время.

Чаще всего бизнесмены жалуются на снижение спроса на свой товар или услугу, об этом заявляют 62,2% опрошенных. Далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы (40,7%), разрыв цепочек поставок (35,9%) и сложности доставки по импорту (26,6%).

Больше половины респондентов недовольны действиями правительства: 56,4% предпринимателей считают, что предпринятые властями в условиях санкционного давления меры недостаточны. Более того, 8,9% полагают, что правительство только осложняет ситуацию. Чуть больше трети (34,7%) характеризуют ответные действия как «спокойные и эффективные».

Предприниматели считают, что в нынешней ситуации «необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры – нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать».

В качестве госпомощи бизнес ожидает снижения налогов и списания накопившейся налоговой задолженности, снижения ставки страховых взносов, а также расширения льготного кредитования и заморозки тарифов естественных монополий.

«Кризис с нами, и он развивается. Мониторинг однозначно показывает, что большая часть бизнеса воспринимает текущую реакцию правительства на изменения как недостаточную. Преодолеть проблемы можно только путем кардинальных реформ, изменением самой модели развития. У страны есть хорошие перспективы, надо лишь задействовать все резервы на решение внутренних задач», – заключил бизнес-омбудсмен.

Москва, Зоя Осколкова

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