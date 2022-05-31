В российских аэропортах на внутренних рейсах могут появиться магазины duty free

Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев во вторник, 31 мая, заявил, что владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов, – сообщает РБК.



В интервью агентству Ванцев рассказал, что такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам – «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, – без таможенных пошлин».



Бизнесмен также сообщил, что аэропорты просят ввести режим беспошлинной торговли для пассажиров, летающих по России, до конца 2023 года. Ванцева сказал, сейчас это предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его представитель это подтвердил. Оно действительно рассматривалось на одной из регулярных встреч чиновника с представителями бизнес-объединений.



РБК также пишет, что с такой инициативой выступили представители «Деловой России» и в целом эта идея возражений не вызвала. По словам источника РБК, близкого к правительству, сейчас вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы (ФТС).



Следует отметить, что российское правительство считает возможным разрешить открывать в аэропортах магазины беспошлинной торговли, которые будут доступны, в том числе пассажирам, вылетающим из России в страны-члены Евразийского экономического союза – Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию. Сообщается, что такая поправка в закон «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» была внесена 27 мая на рассмотрение Госдумы по распоряжению главы российского кабмина Михаила Мишустина .



Совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев отмечает, что во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid).

«Пассажиры уже заплатили за билеты, принеся налоги бюджету. Чем больше они потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства», – говорит Ванцев.

Москва, Иван Бабурин

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