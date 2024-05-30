В России хотят ограничить продажи алкоголя в duty free на внутренних рейсах

Продажи алкогольной продукции в duty free аэропортов на внутренних рейсах предлагают ограничить. Это позволит снизить число инцидентов с авиадебоширами. По мнению МВД, продажа спиртного возможна только в пункте прилета, а не вылета.

Министерство внутренних дел РФ подключилось к работе над законопроектом, который позволяет продавать алкоголь в магазинах duty free на внутренних рейсах, пишут «Известия». В настоящее время это допускается только при международных перелетах. Законопроект готовят к первому чтению, профильный комитет Госдумы по экономполитике проводит его экспертизу.

В МВД предложили депутатам «рассмотреть вопрос об установлении предельного количества алкогольной продукции, разрешенного к приобретению одним пассажиром». Кроме того, стоит лишить покупателей возможности тут же употребить спиртное – например, магазины должны будут упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты, которые помешают вскрыть упаковку. В конце концов, силовики считают, что продажу можно разрешать только в пунктах прилета.

Согласно статистике, в 2021-2023 годах перевозчики расторгли почти 6,3 тысячи договоров перевозки с пассажирами. Основными причинами послужили правонарушения и привлечение людей к ответственности по таким статьям КоАП, как «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах…» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». С рейсов сняли почти 4,9 тысячи человек, почти все эти случаи связаны с деструктивным поведением пьяных пассажиров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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