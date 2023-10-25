В Венесуэле туристам из России отказываются отдавать купленный алкоголь до вылета

В венесуэльском аэропорту Маргарита российским туристам выдают купленный в магазинах «Duty Free» алкоголь непосредственно перед посадкой в самолет. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

О нововведении рассказали две туроператорские компании. «Нашим соотечественникам там больше не отдают купленный перед полетом алкоголь. Точнее, отдают непосредственно перед посадкой в самолет, когда уже начинает выстраиваться очередь к гейту – чтобы они не успевали употреблять спиртные напитки в терминале», – сообщили в Ассоциации туроператоров.

На такие меры администрация авиагавани пошла из-за нескольких инцидентов, произошедших по вине пьяных туристов. Теперь тем, кто приобрел спиртное, выдают талончик, по которому перед посадкой они получают запечатанные пакеты с покупками.

По словам туристов, никаких неудобств они не почувствовали, процесс хорошо отлажен, затруднений не возникало. Кроме того, пиво все-таки можно получить непосредственно в момент приобретения.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»