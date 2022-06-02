Робуста заменит арабику в России из-за трудностей с доставкой

Кофейную арабику в России заменит робуста из-за многократного роста стоимости логистики и изменения маршрутов доставки. С таким прогнозом выступил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, пишет «Российская газета».

Как отметил эксперт, Бразилия и Колумбия везли свою арабику через европейские порты, которые теперь заблокированы для России из-за санкций. Теперь импортерам придется больше ориентироваться на поставки кофе из Юго-Восточной Азии, добавил он, указав, что во Вьетнаме и Индонезии в основном производится робуста. По его словам, робуста дешевле арабики, а сейчас в условиях кризиса россияне стараются экономить. По прогнозу Чантурии, потребление кофе в России в 2022 году снизится на 7%.

В России арабика занимала примерно 60% рынка, указал эксперт. Он допустил, что робуста отвоюет в России первое место у арабики.

Меж тем стоимость кофе на мировом рынке может упасть на 12% уже к концу года из-за хорошего урожая в Южной Америке и увеличения предложения на рынке, прогнозирует глава отдела исследований рынка сельхозпродукции Rabobank Карлос Мера. Однако цены на кофе в России вряд ли будут снижаться. По словам Чантурии, стоимость доставки кофе в 2021 году выросла в три-четыре раза из-за пандемии коронавируса. Сейчас же санкционное давление на России привело к росту стоимости доставки еще в полтора раза. На ситуацию также негативно сказываются сложности в прохождении европейских хабов.

В связи с этим сроки доставки кофе выросли более чем в два раза, отметил эксперт. Кроме того, импортеры несут большие расходы не только при покупке и доставке сырья, а также по обслуживанию дорогих кредитов. В таких условиях не стоит ждать падения цен на кофе в России, пишет газета.

Москва, Наталья Петрова

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