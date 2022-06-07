Нефть из Казахстана получила собственное название из-за санкций против РФ

Нефтяные компании Казахстана приняли единое название для своей продукции, чтобы подчеркнуть, что это топливо не связно с Россией. Об этом сообщили в национальной компании «КазМунайГаз».

Отныне в сопроводительных документах, а также в сертификате о происхождении нефти, будет указано KEBСO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil). Это сделано, чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, чтобы вопросов не возникало у покупателей.

Ранее сообщалось, что Казахстан в связи с введением санкций против России изменит название марки нефти, экспортируемой через морские порты, чтобы отделить ее от нефти российского происхождения и избежать санкционных рисков и проблем с финансированием.

Национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов «КазМунайГаз» на 90,42% принадлежит госфонду «Самрук-Казына», а на 9,58% – Национальному банку Казахстана.

Нурсултан, Зоя Осколкова

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