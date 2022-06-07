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NewDayNews.ru

Вторник, 7 июня 2022, 15:57 мск

Новости Экономика

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IBM объявила о прекращении бизнеса в России

Фото: newsroom.ibm.com

Американская корпорация IBM заявила о прекращении работы в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на журналиста The Economist Оливера Кэрролла.

Напомним, 7 марта гендиректор компании Арвинд Кришна объявил о полной приостановке коммерческой деятельности в России из-за спецоперации на Украине. «Позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», – сказал он. До этого компания прекратила продажи технологий в России и отказалась от сотрудничества с российскими предприятиями «оборонки».

IBM является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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