Около половины жителей России недовольны своей зарплатой

Около половины работающих жителей России недовольны своим заработком, а треть пожаловались на то, что работодатели не хотят индексировать им зарплату. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

34% респондентов заявили, что в течение года им не поднимали зарплату. 33% участников опроса заявили об отсутствии надбавок за переработки, еще 22% пожаловались на низкий оклад и на то, что финальный заработок сильно зависит от процентов, премий или бонусов.

Несмотря на то, что половине россиян не нравится их размер оплаты труда, только пятая часть опрошенных намерена обратиться к начальнику с просьбой о повышении зарплаты.

На рабочем месте 20% россиян не устраивает социальный пакет, 33% – отсутствие медицинского страхования, 23% – отсутствие компенсации оплаты занятий спортом. Рабочими обязанностями недовольны 23% сотрудников. Почти половина (47%) заявила о неграмотном планировании задач, 37% – о слишком большой нагрузке.

Кроме того, газета направила запрос в 50 крупнейших российских компаний об индексации зарплат в этом году. Лишь часть из них заявили, что планируют поднять оклады своих сотрудников до 9%.

Москва, Зоя Осколкова

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