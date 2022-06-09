Volkswagen предлагает российским сотрудникам уволиться за шесть зарплат

Автоконцерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив за это до шести окладов. Речь идет о 200 работниках контрактной сборки моделей Volkswagen и Skoda на базе группы ГАЗ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на профсоюзы.

Отмечается, что если сотрудники добровольно уволятся до 17 июня, то им выплатят шесть окладов в качестве компенсации, а если расторгнут трудовые договоры до 29 июня, то получат пять окладов.

По информации издания, в «Фольксваген Груп Рус» подтвердили эту информацию. Там отметили, что увольняющимся работникам дополнительно предоставят медицинскую страховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование.

Выпуск авто на площадке Volkswagen в Нижнем Новгороде приостановлен с 3 марта. Решение принято в связи с российской спецоперацией на Украине. В простое также находится завод Volkswagen в Калуге. Производство в Нижнем Новгороде вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении ГАЗа, отмечает газета.

Москва, Наталья Петрова

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