В России выявили нарушения в торговле на 70 млрд рублей

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выявил десятки миллионов нарушений при торговле продукцией легкой промышленности. Различные несоответствия помогла обнаружить аналитическая система «Честный знак».

За первые пять месяцев 2022 года специалистами были найдены 36 млн нарушений на общую сумму в 69,9 млрд рублей. Нарушителями признаны около 18 тысяч компаний. Информация о них передается в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу (ФНС), передает «Лента.ru».

«Есть ряд признаков, по которым система понимает, что происходит попытка продажи или ввода в оборот нелегальной продукции. В таком случае система фиксирует отклонение и передает информацию об этом в контрольно-надзорные органы», – сообщили в пресс-службе центра.

Чаще всего нарушается соответствие документов и технического регламента. Продукция и ее характеристики не соответствуют разрешительной документации, либо разрешение не было вовремя продлено.

По оценке ЦРПТ, если всех нарушителей привлекут к ответственности и назначат хотя бы минимальный штраф, то его общая сумма составит 3,6 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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