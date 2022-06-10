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Пятница, 10 июня 2022, 08:56 мск

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Financial Times: Старому Свету грозят проблемы из-за санкций

Фото: ec.europa.eu

В ближайшие месяцы европейские экономики ждут проблемы из-за антироссийских санкций. Старому Свету необходимо принять срочные меры, чтобы не «запустить» инфляцию, предупреждают аналитики The Financial Times.

ЕС столкнется с большой угрозой рецессии в этом году. «Европейский центральный банк должен перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки», – говорится в статье.

В мае инфляция в Европе превысила показатель в 8%. При этом ВВП еврозоны вырос только на 0,3% в последнем квартале 2021 года и на 0,2% в первом квартале 2022-го. Но вместо того, чтобы экономить, европейские страны решили увеличить расходы. Деньги возьмут из фонда восстановления, в котором накопилось 800 млрд евро.

Отмена коронавирусных ограничений подстегнет спрос, однако он будет сдерживаться давлением повседневных расходов на доходы потребителей из-за подорожания энергоносителей. Увеличение цен на нефть и газ сделало всех беднее, а Европе нужно меньше тратиться на другие вещи, потому что она является нетто-импортером энергоносителей.

«Экономическая ситуация просто ужасна. <…> Следующие месяцы европейские экономики будут несчастны. Доходы сократятся, рецессия, вероятно, наступит, а процентные ставки придется повысить, что усилит давление на домохозяйства и семьи. Будет трудно», – заключается в статье.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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