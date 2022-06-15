Абрамченко рассказала о создании российского аналога Tetra Pak

Отечественные производители активно ищут замену иностранной упаковке. Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала самым насущным подбор аналогов асептической упаковки Tetra Pak и PurePak. По ее словам, нерешаемых проблем здесь нет, и эксперимент по созданию отечественной замены активно идет.

«Проводим эксперимент, он в активной фазе – как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может, не будет той красивой белой упаковки, – она будет серой, «экологичной», но она будет наша, отечественная», – рассказала вице-премьер в интервью РБК.

Целлюлозно-бумажный комбинат группы Mondi в Коми вместе с «Учебно-опытным молочным заводом» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» работают над упаковкой. Параллельно ряд других компаний проверяет, можно ли использовать российские краски в импортной технологии.

«На качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. Первые партии отечественного картона для PurePak закуплены для молочной отрасли. В такой упаковке уже можно приобрести вологодское молоко», – добавила Абрамченко.

По ее словам, серийное производство отечественного аналога асептической упаковки планируется начать в текущем году.

В июне Швеция запретила ввоз продукции Tetra Pak в Россию в рамках антироссийских санкций. Tetra Pak и ряд других шведских компаний просили вывести их продукцию из-под ограничений. Они сослались, что упаковка используется для производства, в том числе, продукции для детей: молока и соков.

Москва, Наталья Рязанова

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