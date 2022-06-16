Министр финансов предложил пересадить чиновников на «Лады»

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложить поддержать отечественный автопром и пересадить чиновников на «Лады». Об этом глава Минфина заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Речь школа о стимулировании бизнеса и государственной поддержке. По мнению Силуанова, власти могли бы взять на себя риски предпринимателей в части реализации произведенных товаров. «Государство может сказать: давай производи подушку безопасности в «Ладе», производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос, условно говоря», – пояснил министр.

После этого глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров задал уточняющий вопрос: значит ли это, что государство будет финансировать и готово купить товары, если они окажутся никому не нужны.

«Не государство будет покупать подушки безопасности для «Лады». Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады», – отметил глава Минфина.

Москва, Зоя Осколкова

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