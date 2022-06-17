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Пятница, 17 июня 2022, 09:15 мск

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Американец хочет отсудить у Маска почти все его состояние

Фото: Reuters

На американского бизнесмена Илона Маска подали в суд из-за «создания криптопирамиды». Истец требует компенсации в размере 258 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Кит Джонсон предъявил претензию Маску и его компаниям SpaceX и Tesla. Мужчина считает, что его обманули с криптовалютой Dogecoin. Ответчики утверждают, что виртуальная валюта является законной инвестицией, а на деле она не имеет никакой ценности, говорится иске, поданном в федеральный суд Манхэттена.

Более того, по мнению Джонсона, Маск и его компании занимаются «рэкетом» с целью завышения цены этой криптовалюты. Поэтому истец требует введения запрета на продвижение Dogecoin, а также признания торговли им азартной игрой. Кроме того, Джонсон намерен представлять интересы потерявших деньги из-за торговли Dogecoin с апреля 2019 года.

Истец хочет получить возмещения ущерба в размере 86 млрд долларов, а также компенсации в размере 172 млрд долларов. Таким образом, общая сумма взыскания составит 258 млрд долларов. Если Маск должен будет выплатить эти деньги по решению суда, то он лишится почти всего своего состояния, которое оценивается примерно в 311 млрд долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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