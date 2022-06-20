Каждый пятый житель России запасался товарами из-за боязни дефицита

Пятая часть (20%) россиян с марта по май 2022 года закупали товары впрок, опасаясь их нехватки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках мониторинга аналитического центра НАФИ.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей 53 регионов России, передает РБК. Граждане запасались крупой (12%), макаронами (10%), бытовой химией (8%), консервами, лекарствами и средствами личной гигиены (по 7%), косметикой, парфюмерией, табаком (по 3%), алкоголем, одеждой, обувью и товарами для детей (по 2%).

При этом проведенное ранее исследование, что гораздо больше людей волновались о нехватке товаров из-за введения антироссийских санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний. 42% предполагали возникновение дефицита лекарств и медицинского оборудования, почти треть (30%) – продуктов питания и запчастей для автомобилей, 27% – смартфонов и компьютеров, каждый четвертый (26%) – материалов для строительства и ремонта.

«Однако по итогам текущего исследования выяснилось, что стратегией формирования запасов продуктов и товаров впрок руководствовался лишь каждый пятый россиянин, несмотря на возникшие опасения», – отметила исполнительный директор аналитического центра Людмила Спиридонова. По ее словам, расхождения связаны с зависимостью потребительского поведения человека от наличия свободных денег и желания использовать их на закупку разных товаров. Дело в том, что две трети россиян стали экономить и ограничивать себя.

Москва, Зоя Осколкова

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