Аналитики определили самые благополучные регионы России

Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Сахалинская область признаны лидерами рейтинга социального благополучия регионов России по итогам первого квартала 2022 года. Топ-35 регионов страны по индексу социального благополучия определен по результатам исследования Фонда развития гражданского общества.

В качестве основного показателя благополучия считалось отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, составленной на основании данных Росстата по итогам первого квартала текущего года. Чем выше отношение средней заработной платы по региону к стоимости минимального потребительского набора, тем выше позиция в данном рейтинге.

В первую десятку самых благополучных регионов России также вошли Ненецкий автономный округ (НАО), Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и Красноярский край.

В конце рейтинга оказались Омская, Тульская и Астраханская области.

Самая высокая средняя заработная плата в первом квартале 2022 года зарегистрирована на Чукотке – 128,6 тыс. рублей, там же оказалась наиболее дорогая потребительская корзина (32 тыс. рублей). В лидеры по уровню зарплаты также попали Ямало-Ненецкий АО (119,5 тыс. руб.), Москва (114 тыс. руб.), Магаданская область (109,1 тыс. руб.) и Сахалинская область (93,4 тыс. руб.).

По стоимости потребительской корзины лидируют Камчатка (28,8 тыс. рублей), Москва (27,7 тыс. руб.), Магаданская область ( 26,8 тыс. руб.) и Ненецкий АО (23,7 тыс. руб.).

Как отмечают авторы рейтинга, средний индекс социального благополучия по всем регионам по сравнению с началом года снизился на 8% (с 2,68 до 2,47), а по сравнению с первым кварталом 2021 года – на 4% (с 2,57 до 2,47). Тем не менее, это заметно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе санкционным давлением на Россию из-за спецоперации на Украине, говорится в исследовании. По оценке Росстата, обнародованной на прошлой неделе, годовая инфляция в России замедлилась до 16,7%.

Москва, Наталья Петрова

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