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Четверг, 23 июня 2022, 10:10 мск

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Филиппины могут подключиться к российскому аналогу SWIFT

Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС) для того, чтобы продолжать торговлю с РФ. Об этом рассказал филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.

«Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня. При этом Байлен подчеркнул, что Филиппины останутся в международной системе SWIFT. Однако Манила не вводила антироссийские санкции и заинтересована в торговле с Москвой.

«Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией», – добавил посол.

Манила, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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