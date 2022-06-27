Цены на бензин в США могут достичь «апокалиптических» значений из-за ураганов

Стоимость топлива в США может достичь «апокалиптических» значений. Рост цен подстегнет сезон ураганов из-за угрозы нефтеперерабатывающим предприятиям. Такое мнение высказал глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза.

По его словам, в июле ожидается наиболее высокий спрос на топливо. Американцам остается лишь надеяться, что ураганы не выведут из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру. «Так что нам нужно немного везения, и я бы не стал полагаться на это», – предупредил эксперт в эфире Fox Business.

В настоящее время наблюдается прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период, что является хорошим знаком. «К сожалению, положительные признаки между сегодняшним моментом и, скажем, серединой августа могут просто сойти на нет, если у нас будет активный тропический сезон. Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти [долларов за галлон], и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения», – указал Клоза.

Рост цен на бензин в США наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Американский президент Джо Байден обвиняет в высокой инфляции, которая побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5%, Россию и Владимира Путина.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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