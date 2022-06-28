Спутники по контролю за погодой в Арктике обойдутся в 45 млрд рублей

Минприроды оценило затраты на систему спутников для наблюдения за Арктикой. По подсчетам министерства, на реализацию программы, которая повысит качество прогноза погоды и ледовой обстановки на Северном морском пути, понадобится 44,2 млрд рублей.

Для повышения качества прогноза ледовой обстановки в акватории Северного морского пути (СМП) нужно построить и запустить в космос в 2029-2030 годах семь спутников, пишет РБК со ссылкой на материалы Минприроды. Это часть работы по обеспечению круглогодичной навигации по СМП, в которую входит создание спутниковой группировки, а также сети автоматических пунктов наблюдений.

Проблема обозначилась в конце 2021 года, когда во льдах Арктики застряли более 20 гражданских судов. Тогда президент Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву «навести порядок» с перевозками грузов для снабжения Дальнего Востока.

Северный морской путь соединяет европейские и дальневосточные порты, устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. За прошлый год объем грузоперевозок по этому маршруту составил около 34,9 млн т, их стоимость – 1,6 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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