СМИ: проблемы ФРГ с газом приведут к срыву отопительного сезона в Чехии

Чехия опасается проблем с восстановлением запасов газа из-за снижения поставок российского топлива в Германию. Хранилища заполнятся в срок, только если прокачку довести до прежних объемов, пишет Seznam zprávy.

В Германии сложилась тревожная ситуация со снабжением газом, но она также влияет на обеспеченность топливом Чехии. Прокачка газа по «Северному потоку» идет на 40% от прежнего объема, а Чехия получает газ по той же трубе, что и Германия.

Хранилища газа могут не заполниться в срок. Подготовка к отопительному сезону не сорвется, только если объем поставки голубого топлива из России вернется к прежнему уровню.

Германия уже объявила второй из трех уровней предупреждения, приравненный к чрезвычайному положению. Власти Чехии активно обсуждают как ускорение перехода на зеленую энергетику, так и продление работы угольных электростанций.

Прага, Наталья Рязанова

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