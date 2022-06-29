Ливия остановила экспорт нефти из крупнейшего порта

Поставки ливийской нефти через порт Рас-Лануф приостановлены на фоне кризиса в стране. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) уведомила торговые и судоходные компании о временном прекращении погрузки на одном из крупнейших терминалов в Ливии.

В предупреждении NOC говорится о форс-мажоре на терминалах залива Сирт. В нем действуют порты Рас-Лануф, Эс-Сидер, Брега, Зуэтина. Компания не уточнила, затронут ли экстренные меры и эти терминалы, передает Bloomberg.

Цены на нефть пошли в рост после решения ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в июле и августе. Вместо ежемесячного роста на 432 тыс. баррелей в сутки страны договорились о 648 тыс. баррелей.

Триполи, Наталья Рязанова

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