В массовом порядке: министр экономики заявил о риске обвала производства в РФ

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что при сохранении нынешнего курса рубля в течение еще нескольких месяцев многие компании могут сократить производство.

«Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. <...> Если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства», – заявил глава Минэкономразвития, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Министр добавил, что эта проблема находится в центре внимания властей, передает «Прайм».

Ранее сегодня глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что на следующей неделе в правительстве состоится совещание по ситуации с курсом рубля для экспортеров. По его словам, для стабилизации курса рубля нужно стимулировать импорт.

«Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство….Сейчас помимо снятия ограничений мы всячески стимулируем импорт, ввели даже норму субсидирования процентных ставок по поставке импортной продукции, выборки нет практически, насколько я знаю. Мы всячески стимулированы увеличивать импорт. Понятно, есть проблемы с логистикой, проблемы с расчетами с зарубежными контрагентами. Но надо увеличивать импорт», – заявил Силуанов на съезде РСПП.

Министр при этом не исключил проведения валютных интервенций для стабилизации курса рубля, передает «Интерфакс». Речь идет о вложениях в валюту «дружественных» стран, которые должны повлиять на курс рубля к доллару/евро опосредованно, через кросс-курсы. По словам Силуанова, принцип текущего года – «все доходы – на расходы», однако уже приняты «больше расходных решений, чем будет доходов».

«Но часть расходов можно будет не проводить, а сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке», – сказал министр, чьи слова приводит РИА «Новости». По его мнению, это должно будет повлиять на курс рубля.

Против этой идеи выступило Минэкономразвития. По мнению Решетникова, предложенная новая конфигурация бюджетного правила не стабилизирует ситуацию на валютном рынке, а сокращение расходов бюджета еще больше негативно повлияет на экономику.

Москва, Наталья Петрова

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