Рабочие, медики и госслужащие чаще жалуются на маленькие зарплаты

Только каждый пятый россиянин заявил, что ему хватает зарплаты, чтобы покрыть все основные расходы. Остальные с трудом сводят концы с концами. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом HeadHunter.

По данным опроса, 22% работающих жителей России хватает зарплаты на основные расходы. 39% россиян заявили, что их заработка недостаточно, 38% говорят, что с перебиваются с трудом.

«Наибольшая доля тех, кому не хватает заработанного для основных нужд, оказалась среди рабочих (60%), медиков и госслужащих (по 51%)», – пишет РБК со ссылкой на исследование.

Чаще всего на недостаток зарплаты для покрытия основных трат жалуются жители Томской области (77%), Ленинградской области (52%), Ростовской области и Пермского края (по 51%).

Почти половина (47%) россиян назвали расходы на еду самой большой статьей среди трат. Отмечается, что за год этот показатель снизился с 62%. На втором месте среди расходов – аренда жилья или ипотека (35%), на третьем – оплата ЖКХ (25%). Кроме того, 22% респондентов включают в свои основные статьи расходов выплату не ипотечных кредитов, 17% – траты на детей, 11% – траты на автомобиль или транспорт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»