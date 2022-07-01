США впервые обогнали Россию по объему поставок газа в Европу

В июне текущего года поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз впервые с истории превысили объем экспорта «Газпрома» в ЕС. Об этом сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль в своем твиттере.

Он отметил, что недавнее сокращение российских поставок газа в Европу привело к тому, что июнь стал первым месяцем в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через трубопроводы из России. Бироль не пояснил, насколько американские объемы поставок превысили российские, отметив лишь, что этот показатель был небольшим.

Он также призвал ЕС приложить усилия по сокращению внутреннего спроса на газ, чтобы подготовиться к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Напомним, в середине июня «Газпром» заявил, что сократил прокачку газа по «Северному потоку» из-за того, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens. В свою очередь, Siemens заявляла, что, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против России. Позже «Газпром» объявил, что завершился срок работы между ремонтами еще у одной турбины на компрессорной станции «Портовая», обслуживающей «Северный поток». В связи с этим суточная прокачка газа была снижена с плановых 167 млн кубов до 100 млн кубов, а затем до 67 млн. Сокращение поставок российского газа, помимо Германии, затронуло Италию, Францию и Австрию.

Власти Канады и Германии ведут переговоры по поводу транспортировки отремонтированного в североамериканской стране оборудования для «Северного потока».

Москва, Наталья Петрова

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