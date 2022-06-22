Канада и Германия ищут пути для возврата оборудования для «Северного потока»

Власти Канады продолжают переговоры с правительством Германии, чтобы решить проблему с доставкой отремонтированного оборудования компании Siemens для газопровода «Северный поток», которое не может вернуться в ФРГ, а оттуда в Россию из-за канадских санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона.

«Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки», – сказал Уилкинсон. «Могут быть разные варианты, которые мы можем рассмотреть», – добавил он.

В то же время министр подчеркнул, что в этом вопросе для Канады «важно уважать санкции, потому что они были введены не просто так». «При этом цель санкций никогда не заключалась в том, чтобы причинить существенный вред Германии, которая является одним из наших ближайших друзей и союзников. Поэтому мы очень заняты этим вопросом», – отметил он.

На прошлой неделе сообщалось, что Канада и ФРГ начали переговоры по поводу транспортировки отремонтированного в североамериканской стране оборудования для «Северного потока».

Ранее Канада запретила вывозить из страны турбину для «Северного потока», который Германия отправила на плановый ремонт. Позже «Газпром» заявил, что завершился срок работы между ремонтами еще у одной турбины на компрессорной станции «Портовая», обслуживающей «Северный поток». В связи с этим суточная прокачка газа была снижена с плановых 167 млн кубов до 100 млн кубов, а затем до 67 млн. Сокращение поставок российского газа, помимо Германии, затронуло Италию, Францию и Австрию.

Оттава, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»