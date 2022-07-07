Вице-канцлер Германии попросил Канаду вернуть турбину «Газпрому»

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек публично просит канадское правительство вернуть турбину Siemens для «Северного потока», которая попала под санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Хабек подчеркнул, что будет настаивать на усилении санкционного давления на Россию. Однако, по его мнению, ограничения должны вредить в первую очередь РФ и ее президенту Владимиру Путину, а не немецкой экономике.

«Прошу понять, что мы должны отобрать у Путина эту турбинную отговорку. Нам нужны мощности в «Северного потока», чтобы заполнить наши хранилища. Это важно не только для немецкого и европейского рынков, но и для надежности поставок в Европу, – сказал вице-канцлер. – Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что я прошу не доставлять выгоду России, а помочь Германии».

Как сообщал «Новый День», Канада запретила вывозить из страны турбину для «Северного потока», которую Германия отправила на плановый ремонт. Позже «Газпром» заявил, что завершился срок работы между ремонтами еще у одной турбины на компрессорной станции «Портовая», обслуживающей «Северный поток». В связи с этим суточная прокачка газа была снижена с плановых 167 млн кубов до 100 млн кубов, а затем до 67 млн. Сокращение поставок российского газа, помимо Германии, затронуло Италию, Францию и Австрию.

Берлин, Зоя Осколкова

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