Цена газа на европейских биржах пробила отметку в 1900 долларов за тысячу кубов

Цена газа в Европе превысила сегодня $1900 за 1 тысячу кубометров. Ранее выше этого уровня цены поднимались в марте текущего года.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем на 5%, достигнув $1922,85 за 1 тысячу кубических метров. На пике стоимость газа на хабе TTF поднималась до $1962,97 за тысячу кубометров, передает РБК.

Исторический рекорд по газу в Европе был зафиксирован 7 марта – котировки достигли $3931 за 1 тыс. куб. м. В это время валютные торги на Мосбирже не проводились из-за государственного праздника.

Как отмечает издание, на этой неделе скачок цен на природный газ в Европе был связан с забастовкой сотрудников нефтегазового сектора в Норвегии, которая началась в ночь на 5 июля.

Норвежское «голубое топливо» стало играть особую роль на рынке после сокращения поставок из России до многолетних минимумов. Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», теперь транзит газа в Европу возможен только через ГИС «Суджа». В «Газпроме» отмечали, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.

Также 14 июня «Газпром» объявил о снижении поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» в три раза: компания Siemens задержала возврат газотурбинного двигателя из ремонта из-за санкций, еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая» «Газпром» вывел из эксплуатации.

Кроме того, с 11 по 21 июля «Северный поток» может быть полностью остановлен из-за планового технического обслуживания.

Европа стремится компенсировать падение поставок трубопроводного газа поставками СПГ. Однако на рынок также оказывает давление пожар на заводе Freeport LNG, обеспечивающем до 20% производства СПГ в США. Ожидается, что приостановка работы предприятия продлится несколько месяцев.

Москва, Андрей Дорофеев

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