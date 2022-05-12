Siemens объявил о сворачивании бизнеса в России

Немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и всей деловой активности в РФ, говорится в заявлении ее пресс-службы.

В Siemens отметили, что решение принято из-за событий на Украине.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и работ по всем новым бизнес-проектам из-за ситуации вокруг Украины и санкционного давления на РФ. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию.

«Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание», – заявили в компании.

Напомним, в конце марта Siemens приостановил действие контракта с РЖД на покупку новых электропоездов «Сапсан». Речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» на общую сумму 1,1 млрд евро.

Немецкая компания занимается производством в сфере электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники. Концерн поставлял в Россию энергооборудование. Кроме того, Siemens и группа «Синара» организовали предприятие «Уральские локомотивы», которое выпускает грузовые магистральные электровозы и электрички «Ласточка».

Москва, Наталья Петрова

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