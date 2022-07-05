Япония расширила список подсанкционных лиц и компаний

Япония ввела санкции в отношении еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. Об этом сообщает Минфин страны. В «черный список» попали члены семьи бизнесмена Алексея Мордашова и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ограничения также коснулись виолончелиста Сергея Ролдугина и его супруги Елены Миртовой, главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, главы «Росгеологии» Сергея Горькова, а также военных из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 35-й общевойсковой армии.

Среди юрлиц под санкции Японии попали компании, работающие в сфере авиастроения, судостроения, радиоэлектроники, а также СМИ.

Помимо этого, Токио ввел эмбарго на импорт российского золота. Под запрет также попал экспорт товаров 65 компаний, которые, по мнению японских властей, способствуют укреплению промышленности России.

Кроме того, Япония запретила оказывать России услуги в сфере бухучета, консалтинга, аудита.

Москва, Зоя Осколкова

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