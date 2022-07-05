Мантуров пообещал снижение цен на автомобили

Цены на автомобили будут постепенно снижаться в течение года, уверен глава Минпромторга Денис Мантуров. Резкого падения на фоне снижения курса доллара нет, потому что дилеры продают закупленный ранее товар.

«Цена стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», – сказал министр в интервью РИА Новости.

Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев. Сейчас на рынок выходит товар, купленный с учетом февральского и мартовского курса доллара. Правительство применило меры поддержки спроса, чтобы потребители и продавцы могли легче адаптироваться к ситуации на рынке.

На вопрос, стоит ли ожидать понижения цен на автомобильном рынке, Мантуров ответил однозначно.

«Я считаю, что да. Можно, конечно, держать высокие цены «до последнего», но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка», – пояснил он.

Эксперты оценили майское падение продаж новых автомобилей в России в 83,5%. Причинами стали небольшое предложение из-за простоя российских заводов, приостановка импорта и слишком высокие цены на имеющиеся модели. Специалисты посоветовали не ждать снижения цен на новые автомобили или роста производства.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»