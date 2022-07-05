В России хотят запретить договоры с привязкой к валюте

Минюст РФ подготовил законопроект о запрете договоров с привязкой к иностранной валюте или мировым индексам. Ранее с подобной инициативой выступала антимонопольная служба. В этот раз в документе есть список исключений, среди которых сделки с нефтью, газом, золотом и алмазами.

Новая версия законопроекта уже согласована с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, пишет РБК. Согласно инициативе, в период до 31 декабря 2023 года при заключении контракта цена товара или услуги не может определяться с привязкой к иностранной валюте или показателям мировых товарных индексов.

В том случае, если в договоре все-таки будет прописано такое условие, оно будет считаться ничтожным, а его исполнение станет оплачиваться по рублевой цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

В законопроекте есть и исключения для внешней торговли, сделок с нефтью, газом, продуктами нефтегазохимии и нефтепереработки, драгоценными камнями и металлами, а также договоров об оказании финансовых услуг, есть сделок с ценными бумагами, кредитных договоров и договоров займа. Кроме того, правительство может определить дополнительный перечень сделок, не подпадающих под запрет.

В конце марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить привязку к курсам валют цен контрактов на товары. Как поясняли авторы инициативы, законопроект разработан в соответствии с мерами по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

По словам экспертов, привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Кроме того, привязка к валюте распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства.

Москва, Зоя Осколкова

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