В России остановился крупнейший завод по выпуску вторичного свинца

Крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца «Фрегат» остановил работу. Предприятие не может экспортировать свою продукцию, а в России ее продавать некому. Об этом пишет «Коммерсант».

Завод ежегодно выпускает до 40 тысяч тонн свинца и сплавов, то есть около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года предприятие выпустило около 17,5 тысячи тонн. При этом за полтора месяца Минпромторг так и не выдал ни одной лицензии на вывоз металла, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», – говорят собеседники издания.

Примечательно, что ЕС не отказывался от российского металла, экспорт встал только из-за проблем с выдачей лицензий. Но, согласно пятому пакету санкций, Евросоюз запретит покупать российский свинец с 10 июля.

Внутренний спрос на свинец крайне низкий. По мнению экспертов, запрет на экспорт свинца был вызван опасениями его дефицита на фоне отсутствия первичного производства металла в РФ. Есть риск остаться без свинца, который активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности. При этом власти могли бы помочь предприятию, закупив металл в стратегический резерв.

Москва, Зоя Осколкова

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