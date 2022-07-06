Госдума утвердила скидку 50% на штрафы для бизнеса

Госдума приняла в третьем чтении закон о смягчении ответственности для предпринимателей за ряд правонарушений. Расширен перечень случаев, когда штраф можно заплатить в половинном размере в течение 20 дней со дня назначения наказания, сообщили в пресс-службе Госдумы.

При первом нарушении предприниматель сможет получить предупреждение вместо штрафа, а при добровольном возмещении вреда – заплатить минимальный штраф. Получить предупреждение не получится даже при первом незаконном использовании инсайдерской информации, манипулировании рынком, заключении сделок по отмыванию имущества или денег в интересах юрлица.

Закон также увеличил отсрочку исполнения наказания с месяца до полугода по ряду статей.

Напомним, правительство отправило законопроект в Госдуму в конце мая. Поправки в КоАП вносились с целью смягчить ответственность для предпринимателей ради развития экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Москва, Наталья Рязанова

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