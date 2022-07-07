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Четверг, 7 июля 2022, 08:22 мск

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Украина и Европа хотят выгнать Россию из Всемирной таможенной организации

Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», – цитирует замглавы ФТС РИА «Новости».

По словам Давыдова, 23-25 июня в Совете ВТамО приняли «резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

«Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров», – заключил Давыдов.

Запад усилил санкционное давление на Россию с началом спецоперации на Украине. Многие международные организации приостановили членство РФ. ЕС и США активно склоняют другие государства, чтобы они присоединились к антироссийским санкциям, тем самым стремясь изолировать Россию от остального мира и нанести ущерб экономике.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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