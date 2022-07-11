В КНР предупредили о скачке инфляции в мире после ограничения цен на нефть из России

Ограничение цен на российскую нефть вызовет новый скачок мировой инфляции и замедлит восстановление экономики после пандемии. Так декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян оценил последствия планов Запада на установление ценового потолка.

Ученый допустил, что Россия может ответить на новые санкции сокращением добычи нефти на 5 млн баррелей в день без серьезного ущерба для своей экономики. Об этом варианте предупредил и JPMorgan Chase & Co. Но сокращение добычи в РФ может привести к серьезным смещениям в структуре глобального энергоснабжения.

«Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность последующих цен на энергоносители. Это приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики», – цитирует Линь Боцяна издание «Хуаньцю шибао».

Напомним, США с союзниками обсуждают новые санкции против России – установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель. Ожидается, что это ограничит доходы России от нефтегазовой отрасти и вынудит прекратить военную операцию на Украине.

На фоне обратного действия антироссийских санкций в Европе инфляция устанавливает рекорды. Так, в Великобритании в мае 2022 года инфляция достигла пика за 40 лет, в Греции – за 29 лет.

Пекин, Наталья Рязанова

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