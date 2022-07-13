Ближний Восток купил у России рекордное количество нефти

Импорт российских нефтепродуктов на Ближний Восток достиг рекордного объема с 2016 года, подсчитала аналитическая компания Vortexa. Закупки росли с февраля и в июне достигли 155 тыс. баррелей в сутки.

За первую декаду июля Россия уже поставила 220 тыс. баррелей в сутки. Более трети поставок прошло через хаб в городе Эль-Фуджайра в ОАЭ. Основную часть импорта составляют мазут, бензин, реактивное и дизельное топливо, приводит данные Bloomberg.

Аналитики допускают, что поставки российских нефтепродуктов на Ближний Восток могут замедлиться в связи с будущими ограничениями по страхованию судов. Другие специалисты прогнозируют рост импорта из России к концу года. По их мнению, в будущем российское дизельное топливо с Ближнего Востока будет перепродаваться в Европу.

Российские аналитики предсказали переориентацию российской нефти с европейского на азиатский рынок в течение двух лет. По их данным, спрос на энергоносители в Азии в ближайшие 10 лет будет опережать развитие спроса в европейских странах.

Москва, Наталья Рязанова

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