Два года: назвал срок переориентации российской нефти на азиатский рынок

Россия сможет за два года переориентировать поставки нефти с европейского на азиатский рынок, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Тот же перевод для газа может стать более долгим и дорогим.

Азиатский рынок отличается высоким спросом на энергоносители. Его рост в ближайшие 10 лет будет опережать развитие спроса в европейских странах. Трудности в поставках связаны только с инфраструктурой.

«Ключевая сложность в том, что транспортная инфраструктура пока не готова к таким объемам, которые необходимо туда направить. По нефти на решение всех вопросов может уйти около двух лет. По газу конкретный срок обозначить пока сложно, но это будет гораздо дольше и дороже», – цитирует эксперта агентство «Прайм».

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков добавил, что для подготовки инфраструктуры потребуются не только денежные вложения, но и доступ к нужным технологиям. Антироссийские санкции могут помешать поставкам оборудования ил комплектующих.

Россия уже нарастила поставки нефти в Китай до рекордных значений. В мае импорт вырос на 55% год в годовом выражении и на четверть по сравнению с апрелем.

В Евросоюзе признали, что эмбарго на импорт российских энергоносителей приведет к переориентации поставок из России. Страны ЕС в конце мая даже обсуждали возможность запрета на покупку нефти у России третьим странами.

Москва, Наталья Рязанова

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