США хотят вытеснить Россию из глобальной торговли продовольствием

США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка и хотят вытеснить Россию из сферы торговли продовольствием. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

«Обвинения в воспрепятствовании России вывозу агропродукции с Украины морским путем не выдерживают критики. Наша страна не мешает экспорту. Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», – говорится в сообщении дипмиссии.

При этом сложности с импортом сельхозпродукции возникают из-за санкций, введенных США, и подрыва логистических цепочек. В посольстве односторонние ограничения Вашингтона назвали нелегитимными, а цель их, по мнению российских дипломатов, состоит в том, чтобы заблокировать торгово-экономическое взаимодействие России с внешним миром.

Ранее в ООН неоднократно предупреждали об угрозе дефицита продуктов и массового голода в тех странах, которые традиционно импортируют зерновые культуры из других государств. Запад обвиняет Россию в том, что она не дает вывезти зерно из Украины. В свою очередь Москва эти обвинения отвергает и указывает на то, что именно украинские военные заминировали акваторию Черного моря, из-за чего суда с зерном не могут пройти.

Москва, Зоя Осколкова

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