Зеленский рассказал о прогрессе переговоров по вывозу зерна

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в переговорах по вопросу вывоза зерна из украинских портов есть прогресс. Глава государства поблагодарит представителей ООН и Турцию за усилия по возвращению украинского зерна на мировой рынок.

«Я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия. Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с генеральным секретарем ООН», – заявил Зеленский в видеообращении.

Как сообщал «Новый День», переговоры состоялись накануне в Стамбуле с участием военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН. Встреча проходила в закрытом режиме, а ее итогом стала договоренность о создании координационного центра для контроля вывоза украинского зерна.

Киев, Наталья Рязанова

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