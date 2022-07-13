СМИ: в Турции стартовали переговоры о вывозе зерна с Украины

В Стамбуле начались четырехсторонние переговоры по вопросу вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Встреча проходит в закрытом режиме, без журналистов, передает ТАСС.

Переговоры начались в 14:00 часов с участием военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН. Место встречи засекречено, журналистов на обсуждение не допустили.

Подготовка переговоров началась в конце июня. Ожидалось, что представители России, Турции, Украины и ООН обсудят вопрос экспорта украинского зерна.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили проблему возврата поставок украинского зерна, а также зерна и удобрений из России на мировые рынки. Лавров подчеркнул, что вывозу зерна с Украины по морю препятствует минирование Киевом акватории Черного моря.

Стамбул, Наталья Рязанова

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