ЦБ предупредил о рисках спада экономической активности

Риски ослабления экономической активности в России остаются высокими, предупредил Центробанк РФ. Специалисты отметили, что потребительские цены в июне снизились на фоне разовых факторов.

«В мае-июне в российской экономике превалировали признаки стабилизации. Снижение уровня потребительских цен в июне связано с разовыми факторами, действие которых вскоре ослабнет. Риски снижения экономической активности остаются высокими на фоне действия внешнеэкономических и санкционных ограничений», – говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

Если санкции продолжат действовать, цены продолжат расти, как и инфляционные риски. При этом, сложившуюся в ряде отраслей экономики ситуацию нельзя назвать стабильной. Негативная динамика в мае наблюдалась в обрабатывающей промышленности и транспорте.

Регулятор заверил, что денежно-кредитная политика ЦБ скорректирована с учетом ситуации, и в 2024 году инфляция вернется на прогнозный уровень в 4%.

Напомним, ЦБ РФ признал, что ошибся в прогнозах и российская экономика оказалась более устойчивой к проблемам, вызванным западными санкциями.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной военной операции на защите населения Донбасса. Евросоюз утвердил шесть пакетов санкций, включающие, в том числе, частичное эмбарго на закупку российской нефти.

Москва, Наталья Рязанова

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