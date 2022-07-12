«Слегка промахнулись»: в ЦБ признали ошибочность прогнозов спада ВВП

Российская экономика оказалась более устойчивой к проблемам, вызванным западными санкциями, чем предполагали в Центробанке. Об этом в своем видеоблоге заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

«Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны… Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации», – цитирует Тремасова агентство «Прайм».

Представитель регулятора напомнил, что, по данным Росстата, спад ВВП в апреле-мае составил около 3-4%. «Это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны», – признал директор департамента ЦБ.

После введения западных санкций финансовые власти прогнозировали значительное снижение ВВП России по итогам года. Наиболее «жесткий» прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем прогнозировалось, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ прогнозирует темпы спада ВВП РФ в текущем году в 7,8%. Однако в июне глава МЭР Максим Решетников заявлял, что его ведомство готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономике РФ в лучшую сторону. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин. По его оценке, снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.

Москва, Андрей Дорофеев

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