Названы сроки пика падения российской экономики

Наиболее сильный спад российской экономики в сравнении с прошлым годом произойдет в конце 2022 года – начале следующего года. С таким прогнозом выступил гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

По итогам текущего года эксперт ждет снижение ВВП России на 7-7,5%, а в 2023 году в зависимости от внешних факторов и перестройки экономики – 0,5-2%.

«Спад выйдет за пределы текущего года точно. По оптимистическому сценарию он продолжится до лета следующего года, а по более пессимистичному – до конца 2023 года», – заявил Сухов в интервью РИА «Новости».

В то же время, по прогнозу аналитика, экономика России начнет восстанавливаться летом 2023 года. «Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета», – сказал он. При этом глава АКРА призвал не ждать быстрого восстановления экономики. В 2024 году на фоне неопределенной ситуации со спросом на нефть и импортом рост ВВП составит не более 1-1,5%, полагает Сухов.

И вообще, по его словам, сейчас очень сложно прогнозировать, насколько быстро будет дальше восстанавливаться экономика. «Вслед за действующими санкциями следует ожидать волну сокращения потребления российской нефти на внешнем рынке, пока не ясны ее масштабы с учетом возможного изменения географии экспорта. Кроме того, сейчас предприятия используют запасы для производства, а вот когда они закончатся, их нужно будет компенсировать», – перечислил он факторы, которые могут сказаться на темпах роста ВВП России.

На фоне масштабного санкционного давления Центробанк РФ прогнозирует падение экономики страны по итогам года на 4-6%, а в следующем году – на 1-4%. Нижней точки экономика достигнет в первой половине 2023 года, ожидает регулятор.

На прошлой неделе ЦБ представил обновленный прогноз развития российской экономики. Согласно одному из сценариев, выход из кризиса возможен уже в 2023 году, но не исключены неприятные сюрпризы, которые могут быть связаны с глобальным кризисом, сравнимым по масштабам с финансовыми потрясениями 2007-2008 годов.

Москва, Наталья Петрова

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