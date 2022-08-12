Возможен масштабный кризис – как в 2008-м: ЦБ оценил риски и перспективы российской экономики

Банк России представил обновленный прогноз развития отечественной экономики. Согласно одному из сценариев, выход из кризиса возможен уже в 2023 году, однако не исключены неприятные сюрпризы, которые могут быть связаны с глобальным кризисом, сравнимым по масштабам с финансовыми потрясениями 2007-2008 годов.

Базовый сценарий

По оценке ЦБ, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям. В 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5-2,5%.

Под влиянием денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 12,0-15,0% в 2022 году, снизится до 5,0-7,0% в 2023 году, и вернется к 4% в 2024 году, а в дальнейшем будет находиться вблизи цели. Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 10,5-10,8% годовых в 2022 году, 6,5-8,5% годовых в 2023 году и 6,0-7,0% годовых в 2024 году. К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон.

Банк России исходит из оценки долгосрочной номинальной нейтральной процентной ставки в 5,0-6,0% годовых. Однако в период структурной перестройки экономики неопределенность ее оценок выше. Есть факторы, которые могут действовать как в сторону повышения нейтральной ставки, так и в сторону снижения. Банк России обещает оценивать совокупное воздействие на нее факторов по мере накопления данных.

«Ускоренная адаптация»

Альтернативный сценарий «Ускоренная адаптация» предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона. Несмотря на повышение ставок крупнейшими центральными банками, масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать. Геополитический фон не изменится относительно состояния на середину 2022 года.

Более быстрая структурная перестройка экономики будет происходить в первую очередь за счет лучшей, чем в базовом сценарии, динамики импорта. Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте.

Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа. Этому будут способствовать определение новых маршрутов и способов доставки энергоресурсов, снижение транспортных, страховых и прочих логистических издержек.

Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения.

В результате годовая инфляция вернется на уровень, близкий к цели, уже к концу 2023 года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием. В 2024-2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5,0-6,0% годовых.

«Глобальный кризис»

Альтернативный сценарий «Глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках. Страны в меньшей степени будут ориентироваться на использование сравнительных преимуществ и в большей степени – на увеличение локализации производств. На этом фоне в сценарии в начале 2023 года предполагается реализация одновременно двух рисков, усиливающих друг друга.

Во-первых, устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках может потребовать более резкого и существенного ужесточения денежно-кредитной политики в этих странах. Следствием этого будет рецессия в крупнейших экономиках. В странах с формирующимися рынками, особенно в тех, где сложился большой объем внешнего долга, из-за роста внешних ставок может заметно снизиться устойчивость финансового положения.

Во-вторых, в этом сценарии предполагается усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики. Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов.

Для российской экономики реализация мирового кризиса, снижающего внешний спрос, одновременно с ухудшением геополитического фона, снижающим цены и объемы экспорта, существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям.

На этом фоне ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен небольшой рост – порядка 1%.

Годовая инфляция в 2023 году вырастет до 13-16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся. В такой ситуации Банк России готов существенно повысить ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы не допустить вторичных эффектов из-за роста инфляционных ожиданий и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Москва, Светлана Антонова

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