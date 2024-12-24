Пик инфляции в России придется на апрель 2025 года – ЦБ

Банк России спрогнозировал пик инфляции в апреле 2025 года, после чего начнется ее активное снижение. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

По его словам, годовая инфляция в первом квартале 2025 года будет расти в силу эффекта базы – относительно низких темпов роста цен в начале прошлого года. «При этом текущие темпы роста будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после чего в терминах «год к году» инфляция начнет активно снижаться», – сказал глава департамента Центробанка, чьи слова приводит «Интерфакс».

По мнению Гангана, дезинфляционные тренды будут проявляться в первом полугодии 2025 года. Он не стал давать прогноз по инфляции на 2025 год. В октябре Банк России прогнозировал инфляцию в будущем году на уровне 4,5-5%.

Руководитель департамента ЦБ ожидает, что инфляция в стране по итогам 2024 года составит около 9,6-9,8%. Он отметил, что до конца года осталось две недели, «но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции».

Напомним, что, по данным регулятора, инфляция на 16 декабря составляла 9,5%. В октябрьском прогнозе ЦБ предусматривалась инфляция в 2024 году в диапазоне 8-8,5%.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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