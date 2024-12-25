Банк России сообщил о повышении инфляционных ожиданий до максимума с 2022 года

В декабре медианная оценка инфляционных ожиданий населения на годовом горизонте возросла до 13,9%. При этом, как следует из материалов Банка России, наблюдаемая россиянами годовая инфляция повысилась до 15,9%, хотя официальный индекс потребительских цен не превысил 10%.

Индекс потребительских настроений снизился до минимума за два года. Одновременно уменьшились и оценки текущего состояния, и ожидания участников опроса, который был проведен по заказу ЦБ. Доля респондентов, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, осталась почти без изменений, составив 52,8%.

Вместе с тем ценовые ожидания предприятий достигли максимума с апреля 2022 года. «Это сопровождалось ускорением роста издержек, происходившим в том числе из-за ослабления рубля, и некоторым повышением ожиданий по спросу. Также предприятия связывали повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы с увеличением с января 2025 г. налоговой нагрузки и минимального размера оплаты труда», – пояснил Банк России.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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